Après Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo reçoit des membres d’organisations de la société civile

Abdoulaye Daouda Diallo reçoit des membres d’organisations de la société civile

Plusieurs responsables d’organisations de la société civile sont reçus, ce jeudi, par le Directeur de cabinet du Président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo, d’après une source de Seneweb. Les raisons de cette audience n’ont pas été dévoilées par le Palais.





Toujours est-il que c’est la deuxième fois cette semaine que ces organisations rencontrent le gouvernement. Mardi dernier, plusieurs de ses structures ont pris part à un conclave sur le rapport final de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid-19.