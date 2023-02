Après la sortie de Macky Sall sur l’Indice Mo Ibrahim : Birahim Seck lui fait un rappel

Birahim Seck lui fait un rappel sur l'omission de Macky Sall

Durant le premier conseil des ministres, tenu après la publication de deux rapports sur la gouvernance, l’indice Mo Ibrahim et celui de Transparency International, le président Macky Sall s'est félicité du bon score du Sénégal dans le premier, en omettant d’évoquer les conclusions, beaucoup plus négatives, du second. Pour rappel, d’après Transparency International, le Sénégal est toujours dans la zone rouge, en termes de corruption.





L'omission du chef de l’État n’a pas échappé à Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, section sénégalaise de Transparency International. “Le score de 43/100 de l'Indice de Perception de la Corruption de Transparency International anti-corruption n'est rien d'autre que le reflet d'une gouvernance perfusée d'une impunité chronique", a indiqué Birahim Seck.





Ce dernier a, en outre, affiché sa détermination à "continuer la veille".