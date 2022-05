Cagnotte toujours pas versée à l’ex-capitaine Touré : La Mafia Kacc-Kacci s’explique

La Mafia Kacci Kacci s'explique

Suite au tollé suscité par la cagnotte non versée à l’ex-capitaine de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, Seydina Oumar Touré, des membres de la Mafia Kacc-Kacci sont sortis de leur réserve.





En fait, les plus de 36 millions de F Cfa collectés jusque-là, tardent à être versés au propriétaire. Depuis, les détracteurs en ont profité pour solder leurs comptes avec les initiateurs dont la plupart sont des opposants au régime de Macky Sall.





L’un d’eux, du nom d’Hannibal Djim, sur Facebook, renseigné que «gérer une cagnotte est très compliqué». Il a ainsi parlé des démarches pour entrer en possession des montants déposés sur la plateforme indiquée.





«Une cagnotte, une fois clôturée, commence la procédure de vérification, puis de décaissement qui peut être très longue (des jours, des semaines, voire des mois ; tout dépend de l’importance de la somme). Parfois, des cagnottes sont restituées», écrit-il.





Avant de s’enorgueillir : «La cagnotte de Ndèye est la 98e que j’ai ouverte (certaines, je suis l’initiateur ; d’autres, des amis ou des associations qui, par confiance, me demandent d’héberger des cagnottes. Chose que je refuse désormais). Donc, c’est 98 cagnottes 0 scandale. Qu’est-ce qu’on n’a pas entendu avec la cagnotte de Guy Marius Sagna ? Mais toujours 0 scandale. Je n’attends aucune récompense des humains, mais j’attends tout d’Allah mon créateur.»





Hannibal Djim de laisser entendre, toutefois qu’«avec des cagnottes, faut avoir de la patience».





Bentaleb Sow aussi a asséné ses vérités. «Vous savez, sur Facebook, il y a énormément de gens que nous connaissons tous. Et nous les connaissons surtout pour leurs mensonges. En ce qui concerne la cagnotte, la plateforme continue de faire son job et est dans la procédure de décaissement progressif. Si le destinataire aura l'intégralité de son argent, il le dira et nous ferons le bilan global dans une totale transparence, comme nous l'avons toujours fait».