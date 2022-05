Coalition AAR : "Thierno Alassane Sall va diriger la liste et on aura un bon score" (Cheikh Omar Sy)

Coalition AAR pour les législatives avec Thierno Alassane Sall

La nouvelle coalition « Alternative pour une Assemblée de rupture » (AAR) aura comme tête de liste, pour les législatives, l’ancien ministre et président du parti de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, a révélé Cheikh Omar Sy.





Celui-ci espère un bon score lors des prochaines élections au vu des profils des membres qui dirigent cette coalition. « Nous avons tous accepté que Thierno Alassane Sall dirige la liste. C’est une vraie équipe que nous avons », soutient l’ancien parlementaire dans l’émission Jury du Dimanche sur Iradio.