Construction de toilettes publiques à Gibraltar : Les habitants de la localité marquent leur désaccord

Le torchon brûle entre le maire de Médina, Bamba Fall et les populations de Gibraltar. Pour cause, ces dernières s’opposent à la construction des toilettes publiques que leur édile veut réaliser dans la zone. Elles ne voient pas l’utilité de ces latrines.







Ainsi, elles sont sorties massivement dans la rue pour demander l’arrêt des travaux. Les nerfs étaient tendus et, il y a même eu des altercations entre un garde du corps du premier magistrat de la commune de Médina et un jeune du quartier. « Nous sommes là aujourd'hui dans le but de manifester notre mécontentement par rapport à ses toilettes publiques que les autorités veulent installer dans notre quartier. Le problème est que nous ne savons pas pourquoi ? Du moment où les maisons ont des toilettes, le supermarché ainsi que les écoles. Quelle est l’utilité de ses toilettes ? Cela ne nous apporte que de l’insalubrité », se questionne leur porte-parole Mohamed Souleymane Sy.





Pour lui, un projet doit être utile pour la population. Mieux, ajoute-t-il : « le maire travaille pour nous, s’il a un projet cela doit répondre à nos besoins. Et nous ne vous parlons pas de ses toilettes ».





Revenant sur les altercations, Mohamed Souleymane Sy raconte les faits. « Hier vers 11h, des maçons étaient venus pour démarrer les travaux lorsqu’un jeune du quartier les a interpellés par rapport à ce qu'il faisait. Ils n’ont pas voulu répondre. Idem pour le maire qui était présent sur les lieux », explique-t-il.





Avant de poursuivre : « Après des échanges de propos, le jeune a taxé le maire d’incompétent. C’est sur ces entrefaites, qu’un de ses gardes rapprochés lui a frappé sur la mâchoire ». Déterminées à se battre pour obtenir gain de cause, les populations de Gibraltar n'excluent pas de saisir la justice. Elles ont également profité de l’occasion pour dénoncer les maisons que les chinois ont transformées en entrepôts contenant des produits inflammables et qui peuvent même attirer les voleurs.