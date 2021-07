Covid-19 et flambée des cas : Thierno Bocoum accuse le gouvernement

Thierno Bocoum accuse le gouvernement sur la Covid-19

Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, Thierno Bocoum s’est exprimé sur l’augmentation des cas de Covid-19 au Sénégal, ces dernières semaines. Le leader d’Agir estime que les autorités sont responsables de cette situation.





"Ceux qui nous dirigent aujourd’hui sont disqualifiés pour parler de protection contre le Covid, au risque de braquer les populations. Leur communication sur la question risque d’être improductive et même produire l’effet contraire. Leur pédagogie, ces derniers mois, a été d’appuyer sur l’accélérateur de contamination à travers des tournées politiques et des rassemblements tous azimuts sans protection. Ils ont donné le gong de départ et ont été largement imités”, écrit Thierno Bocoum.