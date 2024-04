Daaka de Médina Gounass : Macky Sall imite Wade et «Karim»

L’AS rapporte dans son édition de ce mardi que l’ancien Président Macky Sall va envoyer une délégation au Daaka de Médina Gounass, samedi prochain. Le journal précise que celle-ci «va transmettre le message de l’ancien chef de l’État au khalife». La même source révèle dans le même numéro que les émissaires de Macky Sall ont été précédés par ceux des deux patrons du PDS, Abdoulaye Wade et son fils, Karim Wade.



Ces derniers, indique L’AS, étaient représentés par des membres de la direction nationale du PDS et des responsables des fédérations dudit parti de Vélingara, Kolda et Sédhiou. Les envoyés libéraux «ont porté le message du Président Abdoulaye Wade et de Karim Wade auprès du khalife, Thierno Ahmadou Tidiane Bâ, qui était entouré de ses frères», souligne le quotidien d’information.



Celui-ci ajoute que le guide de Médina Goudas «s’est dit satisfait de la présence de la délégation du PDS. Il a exprimé sa gratitude à l’ancien Président et a rappelé les relations étroites d’amitié qui ont toujours existé entre leurs deux familles et ce, depuis l’époque du fondateur du Daaka, Thierno El Hadji Mamadou Seydou Bâ.».