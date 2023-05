Dialogue : Les conditions de Babacar Diop pour y participer

Le parti politique Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les Guelwar) a reçu aussi son carton d'invitation pour participer au dialogue initié par le président Macky Sall.





En réponse, c'est un niet catégorique de la part de Babacar Diop et de ses partisans, à moins que le chef de l'État accède aux conditions posées par le maire de Thiès. FDS exige ainsi "la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion, la renonciation de Macky Sall à briguer un troisième mandat et l’engagement ferme du président de la République à appliquer toutes les conclusions issues des débats".





Sans cela, le docteur Babacar Diop estime "que les conditions d’un dialogue sincère et franc ne (seraient) pas encore réunies dans ce Sénégal transformé en une énorme prison".





Poursuivant, le maire de Thiès reste convaincu que "la consolidation de la démocratie passe par des consensus forts entre acteurs politiques et "la dé-démocratisation passe par des coups de force et des tartufferies".

FDS/Les Guelwaars compte, par contre, "participer au «Penccum Senegaal», le dialogue initié par les F24".





Par ailleurs, Babacar Diop a annoncé la mise en place d'une autre plateforme en juillet prochain. Il s'agit, indique-t-il, "d'un front plus large" dont l'objectif dépasse la lutte contre la troisième candidature du président Macky Sall.





Selon le maire de Thiès, la différence entre la F24 et la plateforme qui va naître en juillet est que cette dernière est "beaucoup plus profonde". "Il ne s'agit pas d'un agenda de circonstance" et "la démarche n'est pas la même", explique le philosophe.