[Vidéo] Exécution des programmes PUDC, PUMA et Promovilles : Le député Mamadou Woury Baïlo Diallo minimise le montant alloué

Mamadou Woury Baïlo Diallo, député

L’honorable député-maire de Vélingara, Mamadou Woury Baïlo Diallo, estime que les 5 milliards de francs Cfa alloués par le ministère des Finances et du Budget pour l’exécution des Programmes PUDC, PUMA et Promovilles pour l'année 2023 sont «très insuffisants».





Pour le député de la majorité présidentielle, ces trois programmes phares à «fort impact social» du président de la République, qui font des résultats à travers le pays, doivent être renforcés en termes de financement.