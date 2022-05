Investitures à Ziguinchor : Toussaint Manga crache du feu sur le bureau national du PDS

Toussaint Manga lance des piques aux responsables du PDS

C’est lors d’une rencontre conjointe entre la fédération départementale d’Oussouye et Ziguinchor que le député Toussaint Manga a lancé des piques aux responsables du bureau national du Parti démocratique sénégalais (PDS). Tous les membres de ces deux fédérations ont fustigé le fait qu’il n’y ait aucun membre du PDS à Ziguinchor investi pour les législatives du 31 juillet prochain sur les listes départementales.





En effet, il n'y a qu'un seul investi sur la liste nationale et à la 31ème position au niveau de la coalition Wallu. « Zéro investi du PDS à Bignona, l’un des plus grands départements du Sénégal avec 19 communes, sur la liste départementale comme nationale, Oussouye idem, Ziguinchor zéro investi sur la liste départementale, 1 sur la liste national au 31ème rang », c’est ce que fustigent Toussaint Manga et ses camarades. Ces derniers qui ont tenu une rencontre ce week-end pour discuter et donner leur opinion sur la marche de leur parti et de leur coalition Wallu, surtout après les investitures en vue des élections législatives du 31 juillet prochain, pointent du doigt les responsables de leur parti au niveau national, ou encore le bureau national du PDS.





Selon Toussaint Manga, Ziguinchor est la seule région à n'avoir qu’un seul candidat logé en plus à cette position, chose inacceptable. Il précise en outre que Ziguinchor fait partie des 7 régions sélections pour le parrainage en ce qui concerne la validation de la liste Wallu. Vu tout cela, le député d’affirmer : « Nous estimons que cela a été fait à dessein pour liquider les responsables politiques de la région, et cela nous ne l’accepterons pas ». Ainsi, les membres de ces deux fédérations décident de se désengager de tout accord entre WALLU et YAW, et disent prendre toutes leurs responsabilités pour laver l’affront à la hauteur de ce coup politique à leur égard, dixit Toussaint Manga sur les ondes de Sud FM Ziguinchor.