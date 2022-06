Législatives : À Matam, Farba Ngom cible Ousmane Sonko

Farba Ngom avertit Ousmane Sonko

Face à la presse, hier, le député et maire de Agnam, Farba Ngom,a lancé des pics au leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, après que ce dernier a annoncé qu'il va démarrer l'ouverture de sa campagne à Matam pour contredire les affirmations du président Macky Sall qui estime que cette région est son titre foncier.





Très remontée par cette annonce, Farba Ngom met en garde Ousmane Sonko.