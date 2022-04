Législatives : Thierno Bocoum, Abdourahmane Diouf, Thierno Alassane Sall, le Juge Dème, Cheikh Oumar Sy se coalisent

Une nouvelle coalition pour les législatives avec Thierno Bocoum

Une nouvelle coalition va voir le jour sur la scène politique sénégalaise. Thierno Bocoum (AGIR), le juge Ibrahima Hamidou Dème (ETIC), El Hadji Abdourahmane Diouf (AWALÉ), Thierno Alassane Sall (REPUBLIQUE DES VALEURS /REWOUM NGOR) Cheikh Oumar Sy (PRET ) vont mutualiser leurs efforts pour aller à l’assaut de l’Assemblée nationale.