Mamadou Thiam à Mimi Touré : « Andeu meuna jeex; wayé lepeu meuna rafett »

Mamadou Thiam sur les attaques de Mimi Toure

Mimi Touré reçoit des vertes et des pas mûres depuis quelques jours, suite à ses sorties à l’encontre du chef de l'Etat, Macky Sall. Si certains militants de l’Alliance Pour la République et de la Coalitions Benno Bokk Yakaar, ont jusqu’ici apporté leur soutien à l’ancienne ministre et directrice de campagne lors des législatives de 2022, il n’en demeure pas moins que les récentes sorties d’Aminata Touré mettent les militants mal à l’aise. Mamadou Thiam, pense que « c’est un manque de respect et de considération envers le président de la République », ces attaques de l’ancienne Première Ministre et député de la coalition Benno Bokk Yakaar.





« J’ai fait partie de ceux, modérés et empathiques, qui, tout en soutenant le choix fait par Monsieur le Président de la République sur la personne de l’honorable député Amadou Mame Diop, ont espéré que le temps vous amène à vous ressaisir.





Je n’ai donc point voulu en rajouter une couche. Espérant une suite heureuse lorsque, passé le temps de la colère, vous revisiterez les sentiments à chaud qui vous animent pour rentrer dans les rangs et accepter les décisions de notre président; comme ses décisions vous nommant successivement ministre, premier ministre, envoyée spéciale et présidente du Conseil Économique Social et Environnemental, ont été acceptées et saluées par l’écrasante majorité des camarades militants et sympathisants de la coalition BBY.





Mais la succession intempestive de vos attaques contre l’autorité ainsi que leur nature fortement subjective, m’amènent à penser que vous aviez décidé, et ce depuis longtemps, de franchir le rubicon dès l’instant que votre dernier vœu de devenir Président de l’Assemblée nationale ne serait pas exaucé.





Pis, votre attitude empressée et votre propension à émettre des accusations dénuées de tout fondement démontrent votre souci de faire nuire à la coalition BBY en tentant de faire mal à Monsieur le Président de la République à travers des accusations sans fondement à l’encontre de sa famille et de ses proches.





Votre dernière missive adressée à Monsieur le président de la république, missive expurgée de tout marqueur de respect dû au premier d’entre nous, convainc sur votre peu d’estime et de considération que vous avez envers un homme pourtant à qui, vous aviez, juste il y’a peu, juré fidélité ».