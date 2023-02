Mbacké: Le préfet interdit le meeting de Ousmane Sonko

Le Préfet interdit le meeting de Sonko à Mbacké

La nouvelle vient de tomber ! Le préfet de Mbacké déclare irrecevable la déclaration de manifestation publique déposée par les partisans de Ousmane Sonko pour dérouler un méga meeting au boulevard Ndoyéne.





L'autorité préfectorale a décelé une irrégularité dans la procédure.