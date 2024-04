Mouvement d'humeur à Dakar Dem Dikk : El Malick Ndiaye rencontre les travailleurs

Le ministre des Transports, El Hadj Malick Ndiaye, s'est déplacé ce lundi 29 avril à Dakar Dem Dikk après la grève entamée par les travailleurs de cette société. Un déplacement qui a permis de constater "des actes de sabotages perpétrés sur les bus de l’inter-urbain particulièrement" a-t-il indiqué. D'après le ministre, 19 bus ont été saccagés hier dans la soirée.







D'après les agents trouvés au siège de Dakar Dem Dikk sis à Ouakam, "ces bus ont été saccagés à dessein pour leur imputer la responsabilité des actes". Au moment où ces lignes sont écrites, la police et la gendarmerie sont sur place.





El Malick Ndiaye a tenu, toutefois, à rassurer les travailleurs : "Le plus important est de vous dire que nous avons entendu vos réclamations. Nous sommes au courant de tout et sommes en train de solutionner les problèmes. Sachez que Dakar Dem Dikk n’est pas un cas isolé. En termes de nomination, de promotion et tout ce que vous avez souligné. Nous avons constaté que cela existe dans plusieurs secteurs publics et parapublics. C’est quelque chose que nous sommes en train de régler de manière globale mais particulièrement pour la situation de DDD, nous avons pris les choses en main et nous allons rencontrer le directeur et le nécessaire sera fait".





Mais en attendant, El Malick Ndiaye demande aux travailleurs "de reprendre le travail pour permettre aux sénégalais de vaquer à leurs occupations".

Après le départ de leur ministre de tutelle, les responsables syndicaux se sont enfermés dans une salle afin de d'apporter une réponse à la requête du ministre.