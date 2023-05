Pape Djibril Fall : «Vouloir rester au pouvoir ou chercher le pouvoir ne mérite pas ces pertes en vies humaines»

Le président du mouvement les Serviteurs, Pape Djibril Fall, a tenu un point de presse pour se prononcer sur la situation actuelle du pays. Il a commencé ses propos à présenter ses condoléances aux familles de Pape Amadou Keita et Hassime Diedhiou, et a Adja Diallo qui ont perdu la vie à cause des manifestations. De nombreux sujets ont été évoqués par le député.





«Deux jeunes abattus à la fleur de l’âge. Deux espoirs de famille brisés, deux destins écrabouillés. Victimes malheureuses de l’incurie de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui veulent briguer le suffrage des Sénégalaises et des Sénégalais. Victimes malheureuses de cette BIPOLARISATION MORTIFÈRE qu’on nous impose ; victimes de ces dirigeants inaptes, indignes de leurs responsabilités dans ce contexte politique chargé ; victimes de leur incapacité à prévoir et à résoudre les crises. Une liste de morts,







Des morts qui pouvaient et QUI DEVAIENT ÊTRE ÉVITÉES. Vouloir rester sur le pouvoir où chercher le pouvoir ne mérite pas ces pertes en vies humaines», regrette le député Pape Djibril Fall avant d’ajouter : ça suffit, «doyena».





«Arrêtons-nous un instant. Trop, c’est trop. À côté de ces pertes en vies humaines, mesure-t-on assez l’impact sur la vie des citoyens ?», s’interroge-t-il.







PDF a déploré la destruction des bus de Dakar Dem Dikk. C’est à la population d'en subir encore les conséquences. «La destruction de biens publics est un coup de poignard au dos des Sénégalaises et des Sénégalais les plus modestes, disons-le clairement. Rien ne saurait le justifier ou l’excuser», explique-t-il.







Lors de la manifestation du F24, Pape Djibril Fall a été hué. «Certains qui sont à Pastef ont soulevé des paroles qui sont dangereuses. On suit Ousmane parce qu’il est diola. «Ousmane laniouy top Ndax diola». Ils doivent arrêter avec ces problèmes d’ethnie. J’ai une famille à Ziguinchor. Donc, nous sommes tous des Sénégalais», fustige le député.







Il s’est également prononcé sur la candidature du président Macky







Sall. «Il faut renoncer à ta candidature. Le président sait bel et bien qu’il ne doit pas se présenter et qu’il ne peut pas se présenter".





Sur le plan de l’éducation, un communiqué est sorti pour suspendre les cours dans la région de Ziguinchor. Ce que Pape Djibril trouve inacceptable, «en termes de perte de quantum horaire, quand on voit la circulaire de l’inspection de Ziguinchor suspendant les cours pour une semaine. Même l’éducation de nos enfants, de vos enfants n’est pas épargnée. On marche sur la tête ! Quid de la santé avec de nombreux malades cloitrés chez eux, faute de transport et en l’absence totale de vie économique ? », s'inquiète-t-il.







Pour le président du mouvement les Serviteurs, il est inacceptable cette instrumentalisation de la justice pour traquer, frapper et enfermer des opposants. Ainsi, il condamne avec la dernière énergie cette marche forcée vers un procès avant le début des parrainages. Autant nous fustigeons cette utilisation des forces de défense et de sécurité pour casser, pour brimer, pour enfermer et torturer". Il souhaite que les arrestations arbitraires cessent immédiatement.





Pape Djibril Fall a interpellé la communauté internationale à jouer son rôle et a alerté l’opinion publique internationale sur les graves risques de basculement qui guettent le Sénégal, qui reste un phare dans cette Afrique subsaharienne. Les partenaires doivent parler et agir avant que cela ne soit trop tard.