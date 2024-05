PDS : Wade reçoit ses communicants et leur demande…

L’ancien Président Abdoulaye Wade a reçu, mardi dernier, l’équipe de communication de son parti. Étaient autour du secrétaire général national du PDS, le pool des porte-parole, des membres de la section digitale et la secrétaire nationale en charge de la communication.



Le pape du Sopi «a longuement discuté avec eux autour des valeurs telles la loyauté et la conviction», rapporte Les Échos. Le journal ajoute que Wade a «insisté sur le travail et a appelé à la formation des jeunes».



Le cinquantenaire du PDS, prévu dans deux mois, était également au centre des échanges entre le Libéral en chef et ses collaborateurs. Les Échos informe, sans donner de détails, que l’ancien chef de l’État a donné des recommandations dans le sens de la préparation de cet événement pour ce parti fondé en 1974.