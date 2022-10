Présidentielle 2024 : Aar Sénégal va-t-elle présenter un candidat ?

AAR Sénégal, Candidat Presidentielle

Est-ce que la coalition Aar Sénégal sera en lice pour l’élection présidentielle de 2024 ? Une question que se pose un bon nombre de Sénégalais à cause des résultats obtenus aux dernières élections législatives.





En tout cas, les leaders de la coalition Alternative pour une Assemblée de rupture seraient en pourparlers afin de présenter leur candidat. Du moins, c’est ce que laisse entendre le leader du mouvement Agir et porte-parole de ladite coalition sur Walf.





“Il faut comprendre qu'Aar Sénégal existe toujours et on va vers l'élection présidentielle. Il y a la possibilité de mettre tout le monde dans la même liste. Mais là, ce sera différent. Est-ce que Aar aura un candidat ? C’est en discussion ; on y travaille et rien ne l’exclut, quoiqu'on ait un candidat", atteste Thierno Bocoum dans la même source.