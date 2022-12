Rapport Cour des comptes : La réaction sibylline de Macky Sall

C’est sans doute l’un des sujets les plus brûlants sur lesquels le Chef de l’Etat Macky Sall était entendu à l’orée de cette nouvelle année. Mais ceux qui s’attendaient à une déclaration forte et des décisions fermes sur le rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion des 1000 milliards de francs CFA du Fonds Force Covid-19, ont vite déchanté. Ceci, puisque le président de la République a été très évasif sur ce dossier brûlant qui alimente le débat public ces dernières semaines.



Son message a été assez sibyllin. « Dans un esprit de bonne gouvernance des affaires publiques, l’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie de COVID-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière », a-t-il annoncé en évitant tout commentaire.



Une posture qui va sans doute exacerber le débat qui fait rage depuis plusieurs semaines autour de ce rapport. D’ailleurs, la société civile et plusieurs leaders de l’opposition se sont rassemblés hier, vendredi 30 décembre, à la place de l’Obélisque pour exiger une suite judiciaire aux malversations listées par la Cour des comptes dans son rapport.