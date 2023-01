[Vidéo] Tensions politiques : Les Kaffrinois se prononcent

Les Kaffrinois se prononcent

A un an de la présidentielle au Sénégal, les esprits s’échauffent. Entre la gronde que pourrait provoquer une possible candidature du président sortant à cette élection et une opposition plus que jamais déterminée à lui barrer la route par tous les moyens, ceux pour qui ce combat est âprement disputé, les Sénégalais, plongent peu à peu dans l’inquiétude.