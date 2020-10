Thierno Bocoum à Moustapha Niasse : « Condamnez les propos irresponsables d’Aliou. D. Sow comme vous l'avez fait avec Cissé Lô! »

« Ce ne sera pas à travers la rhétorique que l’Assemblée nationale retrouvera toute sa crédibilité. Il faudra simplement se limiter à respecter la sacralité de l'institution et ne pas la confondre avec la coalition Benno Bokk Yakaar ». Ainsi parle l’ancien parlementaire Thierno Bocoum, Président du mouvement AGIR.Dans une note reçue à Seneweb, il interpelle au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.« Commencez, cher Président Moustapha Niasse, par condamner les propos dangereux et irresponsables du député Aliou Doumbourou Sow comme vous l’aviez fait avec Moustapha Cissé Lô alors que l’Assemblée nationale n’était même pas en session », insiste-t-il.Avant d'ajouter : « Si l’Assemblée nationale ne se prive pas de se mêler de conflits à caractère personnel et intra-Apr, sous prétexte qu’un de ses membres y est impliqué, elle ne devrait pas se priver de condamner la déclaration d’un député qui porte gravement atteinte à la cohésion et à la concorde nationale ».Pour rappel, le député de l'Alliance pour la république Aliou Dembourou Sow a tenu des propos dans lesquels il a appelé à prendre des machettes pour s'attaquer aux personnes qui sont contre le troisième mandat.