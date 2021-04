Covid-19 : 1 décès et 74 nouveaux tests positifs et baisse des cas graves

Point du Jour des Tests de Covid-19

La courbe du coronavirus remonte avec l’augmentation des tests. Selon les résultats des examens virologiques, de ce mercredi 21 avril, inscrits dans le communiqué numéro 419 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur un échantillon de 1649 tests effectués, 74 cas sont revenus positifs. Ce qui donne un taux de positivité de 4,49%.





Ces nouveaux malades proviennent de 30 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 44 cas communautaires dans les zones à savoir Maristes, Dieuppeul, Liberté 6, Médina, Almadies, Amitié 3, Cité Keur Damel, Colobane, Grand-Dakar, Guédiawaye, Golf, Hlm, Keur Massar, Mermoz, Keur Ndiaye Lô, Ouakam, Keur Massar, Matam, Kédougou, Kolda, Thiès, Tivaouane, Kanel, Ziguinchor, entre autres.

1 décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier mardi 20 avril dans une des structures sanitaires du pays..









Toutefois, 11 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 17 recensés hier.





En outre, 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Le ministère de rassurer que l’état de santé des autres malades est stable.









Depuis le 2 mars 2020, début de cette pandémie de Covid-19 au Sénégal, 39910 cas positifs au coronavirus ont été notifiés dont 38668 guéris, 1096 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 145 malades à être sous traitement.