Covid-19 : 156 nouveaux tests positifs et 356 patients encore sous traitement

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

La courbe du coronavirus au Sénégal ne cesse de progresser. Selon le communiqué n°668 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 156 nouveaux cas sont déclarés positifs, ce mercredi 29 décembre, sur un échantillon de 1 039 tests effectués. Ce qui fait un taux de positivité de 9,27 %.





Ainsi, 152 cas parmi les nouveaux tests positifs sont issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Dakar (109), Pikine (9), Keur Massar (3), Guédiawaye (14), Rufisque (5), Mbour (8), Tivaouane (2), Ndoffane (1) et Ziguinchor (1).









Les résultats des examens virologiques de renseigner que les quatre autres patients sont des cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Il n’y a pas de cas graves dans les services de réanimation, encore moins de décès notifiés dans ce bilan quotidien relatif à l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.





Toutefois, le ministère avance que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. En sus, il souligne que 53 guérisons ont été répertoriées.





Depuis le 2 mars 2020, 74 672 cas positifs au coronavirus sont notifiés au Sénégal dont 72 422 malades guéris, 1 890 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Egalement, 359 patients sont sous traitement dans les hôpitaux.