Covid-19 : 2 décès, 30 nouveaux tests positifs et 14 des cas graves

L es cas positifs suivent toujours une tendance baissière. Mieux, ce mardi 13 avril, les nouvelles contaminations répertoriées au quotidien n’ont pas atteint la barre des 50 cas. En fait, procédant à la lecture du nouveau communiqué sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ont déclaré que 30 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus. Ceci, sur un échantillon de 999 tests. Ainsi, un taux de positivité de 3% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.

Ces tests positifs sont répartis entre 13 cas contacts suivis par les agents dudit ministère et 17 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est réparti comme suit: 12 à Dakar (Dakar-Plateau, Maristes, Keur Massar, Diamniadio, Sicap Mbao, Sicap Karack, Gueule Tapée et Médina), 2 à Kolda et 1 à Matam, 1 à Sédhiou et 1 à Vélingara.

Moins de 200 patients encore sous traitement

Les services du ministère d’indiquer que 14 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Pis, 2 cas de décès ont été notifiés.

Toutefois, ils ont fait savoir que 26 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-ils, l’état de santé des autres malades est stable.