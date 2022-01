Covid-19: 288 nouveaux cas positifs dont 265 issus de la transmission communautaire

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Les cas positifs au coronavirus enregistrés au quotidien sont toujours à la hausse. Ce lundi 3 janvier, procédant à la lecture du communiqué numéro 361 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré que 288 nouvelles personnes sont testées positives au coronavirus sur un échantillon de 1 942 tests. Ainsi, un taux de positivité de 14,83% est notifié suite à ces résultats des examens virologiques.





Ces tests positifs sont répartis entre 20 cas contacts suivis par les services dudit ministère, 3 cas importés recensés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 265 cas issus de la transmission communautaire dont 233 cas à Dakar (184 dans le département de Dakar, 20 à Pikine, 9 à Guédiawaye, 5 à Rufisque et 5 à Keur Massar) et 42 dans les autres régions (22 à Mbour, 12 à Ziguinchor, 4 à Kaolack, 2 à Thiès et 2 à Oussouye).





Plus de 75 000 contaminations au Sénégal





Les services du ministère d’indiquer que 7 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, 133 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-t-on, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le Sénégal a enregistré 75 959 cas positifs au coronavirus dont 72 881 personnes guéries, 1890 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1 187 malades à être sous traitement.