Covid-19 : 3 décès, 180 nouveaux cas positifs dont 177 communautaires

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Le bilan de ce mardi 18 janvier sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, fait état de 188 nouvelles infections.





Selon le communiqué n°688 sur les résultats des examens virologiques, 1 313 tests ont été effectués, soit un taux de positivité de 14,31 %.





Les tests positifs sont répartis entre 10 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, d’un cas importé enregistré au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et de 177 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans la région de Dakar, avec 119 contaminations (91 cas dans le département de Dakar, 12 à Pikine, 5 à Guédiawaye, 7 à Rufisque et 4 à Keur Massar) et dans les autres localités du pays, avec 58 infections (16 à Kaolack, 2 à Kédougou, à Tivaouane et à Kolda, 13 à Mbour, 3 à Saint-Louis et à Thiès, 5 à Ziguinchor, 8 à Popenguine, 4 à Tivaouane, 1 à Kébémer, Diakhao, Médina Yoro Foulah et à Sokone).





De plus, les autorités sanitaires ont notifié 3 décès liés à la Covid-19. Et 6 cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Toutefois, le ministère informe que 310 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. «L’état de santé des autres malades est stable», a-t-il signalé.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 83 174 cas positifs au coronavirus dont 76 244 cas guéris, 1 912 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 5 017 malades à être sous traitement.