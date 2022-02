Covid 19 : 34 nouvelles contaminations, 11 cas graves

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Une baisse progressive des cas de Covid-19 a été notée ces derniers jours. Et ce mercredi 2 février 2022, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont comptabilisé 34 nouvelles contaminations au coronavirus, sur 1 392 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 2,44 %.

Il s’agit d'un cas contact suivi et de 33 autres issus de la transmission communautaire localisés à Dakar (15) et dans les régions (17).





Par ailleurs, 288 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 11 malades en réanimation étaient encore pris en charge dans les structures dédiées.





Toutefois, aucun décès n’a été signalé, à ce jour. Le ministère rappelle que depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 85 072 cas dont 80 897 guéris, 1 949 décès et 2 225 patients sous traitement.





Concernant le point sur la vaccination, on note que 1 396 982 personnes ont au moins reçu une dose, près d’un an après le lancement des opérations, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.