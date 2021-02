Covid-19 : 5 décès, 290 nouveaux tests positifs et 50 patients en soins intensifs

Point du Jour des Tests de Covid-19

Ce vendredi 26 février, 50 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. De plus, la liste des personnes décédées suite à cette maladie s’alourdit. 5 décès ont été enregistrés, hier jeudi 25 février dans une des structures hospitalières du pays. Ce qui donne un total de 857 morts depuis le 2 mars dernier.





L’information est donnée par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors du point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal.

De l’autre côté, les résultats des examens virologiques mentionnés dans le communiqué numéro 362 indiquent que sur 2762 tests réalisés, 290 nouvelles contaminations ont été détectées. Soit un taux de positivité de 10,50%.









Les cas tests positifs proviennent de 103 cas contacts suivis par les services du ministère et de 187 cas issus de la transmission communautaire dont 84 recensés à Dakar. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir Ouakam, Liberté 6, Ouest Foire, Diamniadio, Dakar-Plateau, Médina, Gueule Tapée, Maristes, Yoff, Ngor, Grand-Mbao, Pikine, Rufisque, Cité Isra, Mermoz, Sacré-Cœur, Sébikotane, Guédiawaye, Petit Mbao, Colobane, Centenaire, Cité Cap Verdienne, Fann Résidence, Be, Tally, Liberté 2, Almadies, Mamelles, Cité Djily Mbaye, Nord Foire,Sicap Foire, Patte d’Oie, Zone de Captage, Cité Aliou Sow, Cité Fadia, Cité Las Palmas, Malika, Keur Massar, Mbao, Diack, Cité Tacko, Kounoune, Thiès, Saint-Louis, Tivaouane, Louga, Mbour, Vélingara, Touba, Dioffior, Fatick, Kolda, Popenguine, Richard-Toll, Sakal, Tambacounda, Bambey, Bignona, entre autres.





Par ailleurs, 265 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.

Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 34031 cas positifs au coronavirus dont 28377 personnes guéries, décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4796 malades à être sous traitement.