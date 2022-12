Covid-19 : 88 888 cas positifs enregistrés au Sénégal

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

Le coronavirus est toujours présent sur le territoire national sénégalais, même s’il peut arriver qu’aucune nouvelle contamination ne soit détectée en 24 ou 48 heures.





Toutefois, il est à noter que le nombre d’infections a atteint plus de 88 800 personnes, depuis le 2 mars 2020, date à laquelle le premier cas a été recensé au Sénégal.





Pour preuve, ce mercredi 7 décembre, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale n’ont pas enregistré de nouveau cas positif sur 282 tests réalisés. Mais indiquent-ils, à la suite des résultats des examens virologiques, «88 888 cas ont été déclarés positifs dont 86 895 guéris, 1 968 décédés et donc 24 sous traitement, à ce jour. Et le nombre total de personnes vaccinées depuis février 2021 est de 2 008 999».





Par ailleurs, les autorités exhortent les populations au respect des mesures de prévention individuelles et collectives.