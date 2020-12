Covid-19 : Pourquoi la région de Matam a enregistré 2 décès ce week-end

Deux Cas Graves décédés à Matam





Les deux cas graves de coronavirus arrivés à l’hôpital de Ourossogui et de Matam ont été emportés par la maladie. Selon la Rfm, la raison de ces décès est que ces malades ne pouvaient pas être correctement pris en charge, à cause de l’absence de respirateur artificiel et de médecin réanimateur.





Ce qui porte à trois le nombre de décès, depuis le début de la pandémie. «Il n’y a pas de lit chaud, encore moins de respirateur artificiel. Pire, le médecin réanimateur annoncé à l’hôpital de Ourossogui est reparti dès le lendemain de sa prise de service. Il s’agirait d’un étudiant en 4e année qui est allé continuer ses études, laissant derrière lui toute une population en danger», informe la source.