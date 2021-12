Covid-19 : Près de 200 nouveaux cas positifs enregistrés, la 4ème vague Omicron s’installe

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Exit la 3ème causée par le variant Delta, la 4ème vague Omicron prend place. Les nouvelles contaminations ont commencé à franchir la barre des 100 nouveaux tests positifs répertoriés au quotidien ces derniers jours. C’est le cas également pour ce jeudi 30 décembre. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 198 nouveaux malades. Ces résultats virologiques ont été obtenus suite à un échantillon de 1606 tests effectués. D’où un taux de positivité de 12,32% notifié.





Selon le communiqué numéro 669 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 1 cas contact suivi par les services dudit ministère, 2 cas importés déclarés au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 195 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont recensés dans les régions à avoir Dakar avec 177 cas positifs (149 dans le département de Dakar, 13 à Pikine, 7 à Guédiawaye, 6 à Rufisque et 2 à Keur Massar) et 18 dans les autres régions (10 à Mbour, 6 à Thiès et 1 à Ziguinchor).





Les cas graves sont aussi de retour. Ils sont actuellement 4 à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, annonce-t-on, « aucun décès lié la Covid-19 n'a été enregistré, hier mercredi 29 décembre dans les structures hospitalières du pays ».









60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ainsi, ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Depuis l’introduction de cette maladie au Sénégal, 74 870 cas positifs ont été détectés. Ils sont 72 482 guéris, 1890 décédés, 1 évacué et 407 patients encore sous traitement.