Covid-19 : Trois nouveaux cas dont deux communautaires rapportés

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

Trois nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées au Sénégal, au cours des dernières vingt-quatre heures, indique le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son dernier bulletin épidémiologique. Le taux de positivité s’élève à 0,15 %, après l’examen des 783 tests virologiques effectués dans le pays.





L’une des personnes infectées est entrée dans le territoire sénégalais via l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, précise le département de la Santé. Les autres cas sont issus de la transmission communautaire et ont été recensés dans le département de Dakar. Par contre, trois patients viennent de guérir de la Covid-19.





L’une des 20 personnes sous traitement est en réanimation, selon le bulletin.





Le Sénégal a recensé, depuis le début de la pandémie, 85 975 cas dont 83 989 ont été guéris. La Covid-19 a causé 1 965 décès, depuis son apparition dans le pays en mars 2020.