Covid-19 : Zéro décès, 16 nouveaux tests positifs dont et 11 patients en réa

Ce vendredi 14 mai, le Sénégal n’a enregistré que 16 nouveaux cas positifs au coronavirus. De plus, les cas graves sont au nombre de 11 dans les services de réanimation. Cependant, ils sont 28 patients à être déclarés guéris, ce jour.





Seize nouvelles infections au coronavirus sont recensées ce vendredi 14 mai. C’est ce qui ressort du communiqué n°439 du ministère de la Santé et de l’Action sociale concernant les résultats virologiques issus des laboratoires.





Pourtant, renseigne le directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye, 1 055 tests ont été effectués. D’où un taux de positivité de 1,52 %.

Ces nouvelles contaminations proviennent de 6 contacts suivis par les services du ministère et de 10 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de patients sont identifiés à Bambilor, Nord-Foire, Cité Keur Gorgui, Grand-Mbao, Parcelles-Assainies, Yoff, Zac Mbao, Bignona et Mbour.





Le porte-parole dudit ministère a signalé, au cours du point journalier sur la situation de la maladie Covid-19 au Sénégal, que 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, 28 patients ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils devront sortir de l’hôpital dans les heures qui suivent, d’après le Dr Ndiaye. Egalement, déclare-t-il, l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable





Aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier jeudi 13 mai, dans les structures du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Depuis le 2 mars 2020, les services du ministère ont répertorié, depuis le début de cette pandémie, 40 806 cas positifs au coronavirus au Sénégal. Ils sont répartis comme suit : 39 529 personnes guéries, 1 122 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 154 patients sous traitement.