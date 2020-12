Deuxième vague du coronavirus : Plus de 10 morts enregistrés en 3 jours, au Sénégal

La deuxième vague de Covid-19 fait plusieurs victimes aux Sénégal

La pandémie du coronavirus a fait de nombreuses victimes de nationalité sénégalaise. Et la liste s’allonge avec la deuxième vague notée depuis quelques semaines.





Selon le dernier bilan des services du ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, 6 nouveaux cas de décès liés à la Covid-19 ont été notifiés. Ce qui fait un total de 14 morts entre le point journalier sur l’évolution de la maladie du samedi 19 décembre et celui de ce jour.





En effet, 4 décès ont été répertoriés le vendredi 18 décembre dans les structures hospitalières du pays. Ceci, avec 111 cas revenus positifs dont 68 cas communautaires sur 1 819 tests réalisés. D’où un taux de positivité de 6,10 %.





En sus, le dimanche 20 août, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé 88 nouvelles infections sur un échantillon de 1 356 tests effectués. Soit un taux de positivité de 6,49 %. Les tests positifs ont été répartis entre 29 cas contacts suivis par les services du ministère, 1 cas importé à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et 58 cas communautaires.





Et ce lundi 21 décembre, 121 nouvelles contaminations ont été détectées sur un échantillon de 1 404 tests virologiques, pour un taux de positivité de 8,62 %.





Des résultats qui inquiètent, d’autant plus que ces nouveaux malades proviennent de 52 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 69 cas issus de la transmission communication.