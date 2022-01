Rapport Oxfam : La Covid-19 a rendu les milliardaires encore plus riches

Rapport d'Oxfam sur la Covid

« Si les 10 milliardaires les plus riches s’asseyaient au sommet de leur fortune combinée empilée en billets de un dollar américain, ils atteindraient presque la moitié du chemin qui nous sépare de la Lune », les mots sont forts mais illustratifs. Selon un rapport d’Oxfam consulté par Seneweb, 2 755 milliardaires dans le monde ont vu leur fortune augmenter davantage lors de la pandémie de COVID-19 qu’au cours des quatorze dernières années. Il s’agirait de la plus forte augmentation annuelle de la richesse des milliardaires depuis que ce genre de données est recensé et touche tous les continents. « Cette augmentation est due à la montée en flèche des cours des actions, à l’essor des entités non réglementées, à la montée en puissance des monopoles et des privatisations, ainsi qu’à l’érosion des réglementations et des taux d’imposition sur les sociétés, à la réduction des droits et des salaires des travailleurs et des travailleuses, le tout sur fond d’instrumentalisation du racisme », évoque le rapport.