Défaillances dans la couverture réseau : Sonatel conteste le rapport ARTP

Sonatel conteste le rapport de l' Artp

La Sonatel a contesté les résultats de la campagne nationale de mesures de la qualité de service et de la couverture des réseaux mobiles. En effet, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a diffusé un rapport provisoire. C’est d’ailleurs ce que note la société : «Les données diffusées résultent d’un rapport provisoire sur lequel Sonatel a émis des observations déjà communiquées à l’Artp et est en attente du rapport définitif. Sonatel «tient à rappeler qu’elle a, dès le départ, émis des réserves sur la méthodologie utilisée sur certains critères.

Elle rappelle en particulier que les obligations de son cahier des charges concernent la couverture des populations et des principaux axes routiers au Sénégal et que les mesures présentées ont pu être réalisées sans tenir compte de ce critère ».