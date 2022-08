Drague dans les transports (3/4) : la mésaventure de Halimatou avec le taximan «culotté»

Halimatou est une jeune dame de 25 ans. Elle a définitivement tourné le dos aux sociétés privées qui mettent à disposition des taxis. Elle a été révulsée par sa mésaventure avec un chauffeur de ces véhicules que l’on réserve en donnant ses coordonnées dont son numéro de téléphone.



Un jour, Halimatou quitte son boulot tard. Elle réserve un taxi via une société spécialisée. Une fois à bord de la voiture, le chauffeur engage la discussion. « Comme je suis d’un commerce agréable, nous nous sommes mis à discuter durant tout le trajet », rembobine la jeune femme.









Arrivée chez elle, Halimatou est comme sonné lorsqu’elle découvre sur son téléphone un message Whatsapp du taximan qui venait de la déposer. « Il s’est présenté et m’a déclaré qu’il voulait que l’on fasse plus ample connaissance. J’ai trouvé qu’il avait du culot », s’emporte-t-elle.