Enquête sur la pauvreté : Sédhiou en fait un défi et retrousse les manches

Sedhiou retrousse les manches

Les résultats de l’enquête de l’agence nationale pour la statistique et la démographie classant Sédhiou au peloton de tête des régions les plus pauvres font toujours couler de la salive. Les autorités politiques et administratives, loin d’en faire une honte ou une diabolisation, en font plutôt un défi à relever dans les meilleurs délais.





En réalité, la seule entreprise qui absorbe l’essentiel de la main d’œuvre active aujourd’hui dans la région demeure le transport de motos Jakarta. Aucune unité de transformation ou de production n’est implantée dans la région qui, à l’unanimité, est considérée comme une région aux potentialités inépuisables. Les terres sont fertiles, la pluviométrie est abondante, a dit Sankoung Sagna, le président de l’association des maires de la région en marge de l’inauguration de l’espace Sénégal services. Seulement, il note un manque d’accompagnement technique et souhaite une généralisation de la mécanisation de l’agriculture.





Conscientes de cette absurdité économique, les autorités locales et étatiques veulent inverser la tendance. Hier lundi, on a assisté à Sédhiou à un ballet de ministres et de directeurs généraux venus tous apporter leur expertise pour une solution définitive à la lancinante question du chômage endémique des jeunes et des femmes, l’une des causes de cette pauvreté.





Dame Diop, ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, Yankoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall ont eu avec les forces vives de la région une rencontre d’échanges fructueux avec les jeunes et les femmes pour donner à la région un nouvel envol économique.