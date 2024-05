Gaston Mbengue : ce que Bécaye Mbaye retient de «Don King»

Il était surnommé le «Don King» de l’arène, la locomotive des promoteurs de la lutte sénégalaise. Gaston Mbengue est décédé ce mercredi 1er mai à Dakar. Il avait 73 ans. «C’est une perte pour la lutte, a lancé l’animateur de l’émission spécialisée Bantama, Bécaye Mbaye, dans Source A. Gaston Mbengue était un homme entier. Il a beaucoup œuvré pour la lutte sénégalaise. Il a énormément contribué à la lutte contre le chômage. Il a permis à beaucoup de jeunes de rester dans le pays et de gagner leur vie à travers la lutte.»



Bécaye Mbaye de poursuivre : «Il a révolutionné la lutte sénégalaise, un vrai passionné qui aime le sport, la lutte en particulier, son pays et qui a beaucoup fait pour le Sénégal. On prie pour le repos de son âme. Gaston était un homme véridique, quelqu’un qui défendait tout le temps ses convictions. C’est une nouvelle vraiment triste. Aujourd’hui, la lutte est orpheline d’un grand homme, d’un fervent défenseur qui a tout donné pour notre sport national.»