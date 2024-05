ICS : Des travailleurs scandalisés par le nombre d'accidents de travail

« Combien d'accidents de travail avec mort d'hommes ont été enregistrés depuis plusieurs années aux ICS Indorama ? ». L’interrogation est de l’Intersyndicale des travailleurs des Industries chimiques du Sénégal, qui a mis à profit la fête du Travail pour inviter la direction générale à « une prise en charge correcte de nos camarades travailleurs qui souffrent de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, asthme, diabète…) ».





De plus, elle demande d’« équiper nos services médicaux de matériels adéquats et adaptés pour une prise en charge correcte et rapide des situations d’urgence et de la santé des travailleurs et celle de leurs familles ». Au top management, l'Intersyndicale invite à « finaliser le projet de regrouper les services médicaux des sites Mine et Acide pour en faire une structure beaucoup plus moderne avec toutes les commodités requises et des spécialités diverses ».





Au registre de la santé et de la sécurité, les syndicalistes se félicitent de l'inauguration du poste de santé avancé de Tobène (qui était une vieille revendication des collèges de délégués du personnel) et celui de la cité Mbaye-Mbaye. Et pour l'amélioration continue de la santé et de la sécurité des travailleurs, de recommander de remédier au « non-respect des procédures », à « la non-tenue de statistiques fiables sur les AT et les MP (maladies professionnelles) », au « manque d'informations sur les risques d'accident et les maladies professionnelles », à « la non-installation du CHSCT au site mine et au défaut de fonctionnement de celui de Mbao », à « la délocalisation du laboratoire du site Mine », à « la problématique d'évacuation des malades et des AT par l’achat de deux ambulances pour le site Mine ».





Les responsables syndicaux Cheikh Tidiane Diène, Ousmane Ndiaye et leurs camarades considèrent que « les investissements deviennent une exigence majeure pour l'atteinte des objectifs de production, mais aussi pour la sécurité des installations et des personnes ». Des travailleurs qui apprécient à juste titre « les efforts consentis sur le capital humain ».





Mais pour la pérennité et la prospérité de l'entreprise, ils invitent le top management à « investir davantage sur l'outil de travail pour une meilleure productivité », « implémenter une politique de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEEP) afin de rendre l’entreprise plus attractive et performante ».