Interdiction d'importation de pneus usagés : Les revendeurs de Sédhiou émettent des réserves et listent les conséquences

Interdiction d'importation de pneus usagés

Suite à l'accident tragique de Sikilo dont le bilan fait état à ce jour 41 morts, les autorités politiques ont pris, à l'occasion du conseil interministériel de mardi dernier, 23 mesures anti-accident.





Parmi ces mesures, celle relative à l'interdiction d'importer et de vendre des pneus usagés inquiète les revendeurs. Fallou Ndiaye établi à l'entrée de la gare routière de Sédhiou explique que cette mesure n'est pas la bienvenue pour nombre de raisons.





D'abord, dit-il, ces pneus usagés sont généralement plus résistantes que les pneus neufs. Et de donner l'exemple des pièces détachées dont les usagées sont mille fois meilleures que les neuves. Le vulgarisateur d'expliquer ensuite que les chauffeurs et autres transporteurs sénégalais n'ont pas les moyens d'acheter des pneus neufs importés d'Europe ou d'Amérique. " Qui peut acheter 5 pneus à 60.000 F ou 150.000 F l'unité tous les quatre ans? Sinterroge-t-il tout soulignant que les chauffeurs trouvent excessivement chers les pneus de 10.000 F.





Un autre revendeur d'expliquer que si la mesure entre en vigueur, beaucoup de véhicules vont être immobilisés parce que les pneus n'ont pas toutes les dimensions.