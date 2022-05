[Document] Interdiction de la pub sur le charlatanisme: La mise en garde de Touba contre les médias

Interdiction de la pub sur le charlatanisme: La mise en garde de Touba contre les médias

Suite à l'interdiction de la diffusion de publicités ventant les mérites des charlatans et tradi-praticiens qui y associent le nom de Touba, le dahira Safinatoul Amane a servi une mise en garde aux médias.





Sur directive du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Modou Lô Ngabou va envoyer des notes à l'endroit des chefs de stations radios basées entre Touba et Mbacké d'après un membre dudit dahira câblé par Seneweb.





Voici la note signée par le responsable moral du dahira Safinatoul amane:





"MESSAGE DE MISE EN GARDE POUR LES PUBLICITES SUR LE CHARLATANISME EN Y IMPLIQUANT LE NOM DE TOUBA





Mesdames/Messieurs





Le Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké réitère son engagement à faire respecter tous les interdits et pratiques prohibées à Touba et renouvelle son Ndiguel au Dahira Safinatou Amane d'interdire aux auteurs de ces publicités ventant les mérites des charlatans et des tradi-praticiens d'y impliquant le nom de Touba.





Le Dahira sollicite aussi l'appui des chargés de programme radios, télévisions et les autres médias à faire respecter le message du Khalif qui lui tient à cœur.





A cet effet, nous vous demandons de donner un traitement bienveillant à ce message pour mettre hors état de nuire ces charlatans qui occupent tous les jours les médias.