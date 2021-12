Manifestation interdite de Frapp et de Y en a marre : Les forces de l’ordre quadrillent la ville

Les forces de l'ordre quadrillent la ville

La police et la gendarmerie sont visibles un peu partout dans les grandes artères de la ville. Fann et ses environs, mais également les alentours de l’Assemblée Nationale, entre autres zones, sont bunkerisés par les véhicules de la gendarmerie. La cause ? La manifestation interdite des mouvements Y en a marre et Frapp contre l’injustice.