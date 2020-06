Mort d'Hiba Thiam : Le présumé fournisseur de drogue arrêté par la Section de Recherches

Du nouveau dans l'affaire Hiba Thiam morte par overdose aux Almadies, lors d'une soirée privée. David Dieng alias Pablo Didier, présumé fournisseur de drogue, a été arrêté par les gendarmes de la Section de Recherches.





Selon L'Observateur, il a été interpellé, le samedi 30 mai dernier, par les pandores, à la Cité Biagui, au moment où il s'apprêtait à livrer de la drogue. Il a été déféré au parquet au terme de la durée légale de sa garde vue.





Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 7 boulettes de cocaïne, des lames pour découper la drogue, des sachets plastiques et du scotch et des numéraires en Euro, Cfa et en dollars.





Selon les premiers éléments de l'enquête, Pablo est au cœur d'un réseau international (Guinée-Bissau, Nigéria, Bénin, Brésil) de trafic de drogue dure. Il change d'appartement tous les trois mois pour brouiller les pistes.