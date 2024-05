Nianing : Marie Ngoum tue l’amant de sa mère qui a…

Paul Sène n’a pas survécu à la violente attaque au couteau de Marie Ngoum. Cette mère d’un enfant a mortellement tranché la gorge au maçon dont le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Mbour.



Les faits se sont déroulés ce mercredi 1er mai à Nianing, d’après L’Observateur, qui parle de cette affaire dans son édition de ce jeudi. Le mobile du crime ? Marie Ngoum a confié aux enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Nianing, qui l’ont arrêtée après le meurtre, que «le maçon a blessé sa mère qui lui aurait juste refusé l’accès à sa maison».



Le récit du journal est plus précis : marié à deux femmes, Paul Sène était l’amant de la mère de la suspecte. Le jour du drame, dans la matinée, il se présente chez sa petite-amie. «Contrairement aux jours précédents, la mère de famille refuse de lui ouvrir, raconte L’Observateur. Visiblement très remonté, Paul Sène commence alors à jeter des pierres à son amante assise dans la cour. L’une des pierres atteindra la dame à la tête, lui causant une large entaille.»



Après son forfait, poursuit le journal du Groupe futurs médias, le maçon se rend en ville, précisément à la gare routière de Nianing. «Outrée par le comportement de l’amant de sa maman, Marie Ngoum s’arme d’un couteau et se lance à sa poursuite. Après l’avoir retrouvé, elle interpelle Paul Sène qui était loin de s’imaginer que [son interlocutrice] était armée. Ainsi Marie lui plante un violent coup de couteau à la gorge. Malgré la promptitude des témoins, Paul rend l’âme.»



L’Observateur informe que la mise en cause «sera déférée aujourd’hui au parquet de Mbour».