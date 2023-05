Présence d'enfants dans les manifs: Thierno Bocoum évoque la "lâcheté" de certains parents

La participation massive des enfants dans les manifestations est devenue très remarquable. Une situation qui n’est pas sans conséquences avec les nombreux blessés et même un décès enregistré, chez cette catégorie. Un phénomène que le leader du mouvement Agir déplore.







L’ancien membre de Rewmi met en cause la responsabilité des parents. Il parle même de lâcheté de certains. ‘’Trop d'enfants dans les rues lors des manifestations. Soit ce sont les parents qui les laissent sortir et c'est lâche de leur part, soit ils ne sont pas au courant et c'est grave dans ce cas’’, regrette-t-il.