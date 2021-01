Présentation du Rapport de l'ITIE : La pandémie dicte sa loi

Abdou Aziz Diop, Président commission communication comité national ITIE Sénégal

La présentation du rapport de l'ITIE 2019 est particulière cette année dans la mesure où la pandémie de Covid-19 a imposé sa loi.Pour éviter la propagation du virus, l'Initiative a changé sa manière d'antan, qui était de regrouper les gens dans un endroit bien déterminé et en présentiel pour présenter le rapport."Contrairement aux années passées où l'essentiel des activités de dissémination se faisait en format présentiel dans les régions d'exploitation, cette année, tenant compte du contexte de pandémie avec la recrudescence des cas, le comité national ITIE a opté pour une dissémination résiliente en mode virtuel en conciliant deux exigences", a éclairci Abdou Aziz Diop, Président commission communication comité national ITIE Sénégal.Il s'agira cette année de disséminer le rapport par d'autres méthodes afin de ne pas disséminer le virus, a confié Abdou Aziz Diop.''Disséminer le rapport conformément à l'exigence 7.1 de la norme ITIE qui exige la dissémination des rapports pour susciter un débat public informé mais aussi garantir l'accès à l'information, clé de voûte de la transparence, principe majeur de bonne gouvernance. Ne pas disséminer le virus pour se conformer strictement aux mesures édictées par les autorités", indique M. Diop. Il s'agira alors d'axer la dissémination du rapport à travers le format 48h en virtuel. Des émissions interactives en langues locales dans les régions d'exploitation sont animées dans les radios locales et communautaires."Nous organisons aussi des ateliers virtuels sur la gouvernance des ressources extractives et leurs impacts en s'appuyant sur les données du rapport ITIE et avec l'ensemble des parties prenantes : acteurs institutionnels, élus locaux, organisations de la société civile, universitaires, presse...", a assuré Abdoul Aziz Diop.Toutefois, dans la production de ce rapport, l'ITIE a rencontré un certain nombre de défis à savoir la fiabilité et l'accessibilité des informations. Un processus assez rigoureux a été suivi pour mettre en place ce rapport qui insiste sur les recommandations, surtout sur la redevabilité locale.