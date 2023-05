Rapport de Reporters sans Frontières: Abdou Karim Fofana revient à la charge

Le Sénégal doit occuper une meilleure position dans le dernier classement de Reporters sans Frontières sur la liberté de Presse. Telle est la conviction de Abdou Karim Fofana, porte-parole du Gouvernement. D’ailleurs, il a rappelé quelques principes.





« La liberté de presse est un droit, le respect des réglementations en est une autre. La réglementation, c'est deux principes, la liberté de la presse mais aussi celle de garantir l'honorabilité des individus. Lorsqu'on diffame ou qu'on diffuse de fausses nouvelles, on est plus dans la déontologie du journalisme. De ce point de vue, le Sénégal devrait être bien loti dans ce classement du rapport de Reporters sans Frontières sur la liberté de presse selon le porte-parole du Gouvernement ».







Pour Monsieur Abdou Karim Fofana, si la liberté de presse n’était pas garantie au Sénégal, beaucoup de médias internationaux n’auraient pas leur siège au Sénégal.





« J'ai été très surpris de voir que des pays qui ont expulsé des médias internationaux sont mieux placés que le Sénégal. On doit se poser des questions sur ce rapport », se désole le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises. Abdou Karim Fofana s’est exprimé, en marge, du lancement du programme ‘’Saytu Njegyi’’ qui concerne les volontaires de la consommation.





Du reste, il a souligné le fait que la garantie de cette liberté n’incombe pas seulement à l’Etat.





« La liberté de la presse n'incombe pas seulement à l'Etat. Tant qu’ils (NDLR : les journalistes) ne sont pas sur des infractions il n’y aura pas de problèmes. Mais à chaque fois qu'il y aura des infractions répréhensibles, la justice s'en saisira. Nous sommes un Etat de droit, nous garantissons la liberté de presse mais aussi celle inaliénable des Sénégalais à saisir la justice à chaque fois que leur honorabilité sera entamée par des médias » avertit le Ministre.





Il se félicite de la dernière sortie du syndicat des professionnels de l’information et de la communication. « Bamba Kassé avait dit en déposant les cahiers de doléances sur la presse pendant la fête du premier Mai, qu'il fallait faire des efforts sur la liberté de la presse et beaucoup d'efforts dans le métier de journalisme pour améliorer la qualité de l'information, le respect de l'équité et de l'équilibre de l'information » rappelle le Ministre.





Il a par ailleurs, manifesté sa surprise par rapport au classement du Sénégal fait par Reporter sans Frontières qui parle de « dégringolade des libertés de presse ».





Quoi qu’il en soit, le porte-parole du gouvernement croit que le Sénégal est un exemple en matière de liberté de presse.