Rapport sur les dynamiques de l’urbanisation en Afrique : Les Villes assurent leurs performances économiques

Rapport sur les dynamiques de l’urbanisation en Afrique

Un rapport sur les Dynamiques de l’urbanisation en Afrique a été publié. Un document a fait l'état des lieux, entre autres, sur la croissance rapide des grandes villes africaines au cours des trente dernières années, un meilleur accès aux services, aux emplois ainsi que des infrastructures à des millions de citadins en dépit des localités de petite taille.





Une étude portée sur 2 600 villes de 34 pays du continent. Ainsi, il a précisé que les performances des zones urbaines en Afrique ont dépassé celles du reste des autres zones dans leurs pays tout en affichant des marges plus élevées que dans d’autres parties du monde.





Toutefois, à en croire le Directeur général de l’agence de développement et de l’Union africaine, ‘’malgré la croissance de 500 millions d’habitants au cours des trente dernières années, les villes ont maintenu leurs performances économiques tout en offrant à plusieurs centaines de millions de personnes, un accès accru à des emplois décents et à des infrastructures de qualité dans un contexte d’aide et d’investissement publics très limités’’.