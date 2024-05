Sedhiou : Sit-in des enseignants volontaires du préscolaire communautaire





Ils sont, au total, 233 enseignants des classes préscolaires communautaires (CPC) a avoir organisé, ce jeudi, un sit-in devant les locaux de l'inspection de l'éducation et de la formation ( IGEF) de Sedhiou. Volontaires depuis plus de dix ans, ils réclament aux nouvelles autorités une formation diplômante et une insertion dans la Fonction publique.





Pour Souleymane Konté leur porte-parole, ils ont réussi à porter le taux de préscolarisation à 29 %. Ce qui a beaucoup contribué à hisser la région au troisième rang au plan national.